Nijerya'nın başkenti Abuja'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıklar başladı. Nijerya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 19-20 Ekim tarihlerinde ziyaret etmesi beklenen Erdoğan'ı karşılayacak. Bu ziyaret öncesi Nijerya nerede, hangi kıtada ve başkenti neresi soruları araştırılıyor. İşte bu Afrika ülkesiyle ilgili merak edilenlerle Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu.
NİJERYA NEREDE, HANGİ KITADA?
Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.
İşte Nijerya'nın harita üzerindeki konumu:
NİJERYA BAŞKENTİ NERESİ?
Ülkenin başkenti Abuja'dır. Erdoğan'ın karşılanacağı başkentte hazırlıklara başlandı. Şehir, Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının ve "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı billboardlarla donatıldı.
NİJERYA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?
Resmi dili İngilizce olan Nijerya'da, 500'den fazla dil konuşulmaktadır. Yerel halk tarafından yoğun olarak İbo, Yoruba ve Hausa dillerinin konuşulduğu Nijerya'da Fransızca ile yerel dillerin karıştırılmasıyla oluşturulan diller de tercih edilmektedir.
NİJERYA DİNİ İNANIŞLARI
Nijeryalı Müslümanların geneli Maliki ve Hanefi mezhebine mensuptur. En az Müslüman Lagos'ta bulunur. Hristiyanların ise beşte üçü protestan, geriye kalan beşte ikilik kısım katoliktir. Nijerya'da az sayıda Yahudi de vardır.