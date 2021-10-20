Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nijerya nerede, hangi kıtada yer alıyor ve başkenti neresi? Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu
Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:17 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:17

Nijerya nerede, hangi kıtada yer alıyor ve başkenti neresi? Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu

Nijerya nerede, hangi kıtada yer alıyor ve başkenti neresi? Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ülkelerini ziyaretine devam ediyor. Dün Angola ve Togo’yu ziyaret eden Erdoğan’ın bir sonraki durağının Nijerya olması bekleniyor. Bu ziyaret öncesinde pek çok kişi Nijerya nerede, hangi kıtada ve başkenti neresi diye araştırıyor. Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu ile araştırılırken, bu ülkenin dili, dini ve yaşayış şekli de merak ediliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıklar başladı. Nijerya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 19-20 Ekim tarihlerinde ziyaret etmesi beklenen Erdoğan'ı karşılayacak. Bu ziyaret öncesi Nijerya nerede, hangi kıtada ve başkenti neresi soruları araştırılıyor. İşte bu Afrika ülkesiyle ilgili merak edilenlerle Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu.

NİJERYA NEREDE, HANGİ KITADA?

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

İşte Nijerya'nın harita üzerindeki konumu:

NİJERYA BAŞKENTİ NERESİ?

Ülkenin başkenti Abuja'dır. Erdoğan'ın karşılanacağı başkentte hazırlıklara başlandı. Şehir, Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının ve "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı billboardlarla donatıldı.

NİJERYA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Resmi dili İngilizce olan Nijerya'da, 500'den fazla dil konuşulmaktadır. Yerel halk tarafından yoğun olarak İbo, Yoruba ve Hausa dillerinin konuşulduğu Nijerya'da Fransızca ile yerel dillerin karıştırılmasıyla oluşturulan diller de tercih edilmektedir.

NİJERYA DİNİ İNANIŞLARI

Nijeryalı Müslümanların geneli Maliki ve Hanefi mezhebine mensuptur. En az Müslüman Lagos'ta bulunur. Hristiyanların ise beşte üçü protestan, geriye kalan beşte ikilik kısım katoliktir. Nijerya'da az sayıda Yahudi de vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya nerede, hangi kıtada yer alıyor ve başkenti neresi? Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA