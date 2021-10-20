Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nwakaeme 2 hafta yok!
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Nwakaeme 2 hafta yok!

Nwakaeme 2 hafta yok!
TRABZONSPOR'UN Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bordo-mavililerden açıklama geldi. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi. Oyuncunun 10 gün ila 2 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelelerini kaçıracak olan 32 yaşındaki sol kanat, 6 Kasım'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Yıldız futbolcudan gelen bu kötü haber teknik heyeti de üzdü. Takımın vazgeçilmezi olan Nwakaeme, bu sezon ligdeki 9 maça da ilk 11'de başlarken 4 gol atıp, 2 de asist yapmıştı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Nwakaeme 2 hafta yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA