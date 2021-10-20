Nwakaeme 2 hafta yok!

TRABZONSPOR'UN Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bordo-mavililerden açıklama geldi. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi. Oyuncunun 10 gün ila 2 hafta arasındasahalardan uzak kalmasıbekleniyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelelerini kaçıracak olan 32 yaşındaki sol kanat, 6 Kasım'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Yıldız futbolcudan gelen bu kötü haber teknik heyeti de üzdü. Takımın vazgeçilmezi olan Nwakaeme, bu sezon ligdeki 9 maça da ilk 11'de başlarken 4 gol atıp, 2 de asist yapmıştı