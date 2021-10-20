ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tamamlandı. Sınava katılan adaylar ise ÖGG sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Değerlendirme süreci sonrası ÖGG sınav sonuçları, adayların erişimine açılacak. ? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de!
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavının sonuçları Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.