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Giriş Tarihi: 20.10.2021 19:39 Son Güncelleme: 20.10.2021 20:58

Zambiyalı Patson Daka Avrupa'da tarihe geçti! Leicester'a zaferi getirdi...

Zambiyalı Patson Daka Avrupa’da tarihe geçti! Leicester’a zaferi getirdi...

Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Spartak Moskova'yı 4-3 mağlup etti. İngiliz ekibinin 4 golünü de atan Zambiyalı golcü Patson Daka, maça damga vurdu.

Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Spartak Moskova, Leicester City'yi konuk etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Leicester City, maçı 4-3 kazandı. İngiliz ekibinin 4 golünü de atan 23 yaşındaki Zambiyalı golcü Patson Daka, karşılaşmaya damga vurdu.

Ev sahibi ekip Spartak Moskova, 11'de Sobolev ve 44'te Larsson'un golleriyle 2-0 öne geçti. Sonrasında rüzgarı arkasına alan Leicester City, 45'te Patson Daka'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

İkinci yarıda Patson Daka fırtınası devam etti. Zambiyalı golcü, 48', 54' ve 78'de attığı gollerle 4 golle maça damga vuran isim oldu.

TARİHE GEÇTİ!

Leicester City tarihinde bir Avrupa kupasında hat-trick yapan ilk oyuncu olan Patson Daka, aynı zamanda Avrupa'da hat-trick yapan tarihteki ilk Zambiyalı oyuncu oldu.

Spartak Moskova, 86'da Sobolev ile bir gol daha buldu ve karşılaşma Leicester City'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla 4 puana yükselen Leicester City, 2. sırada yer aldı. 3 puanda kalan Spartak Moskova ise 3. basamakta yer aldı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

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Zambiyalı Patson Daka Avrupa'da tarihe geçti! Leicester'a zaferi getirdi...
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