Zambiyalı Patson Daka Avrupa’da tarihe geçti! Leicester’a zaferi getirdi...

İkinci yarıda Patson Daka fırtınası devam etti. Zambiyalı golcü, 48', 54' ve 78'de attığı gollerle 4 golle maça damga vuran isim oldu.

TARİHE GEÇTİ!

Leicester City tarihinde bir Avrupa kupasında hat-trick yapan ilk oyuncu olan Patson Daka, aynı zamanda Avrupa'da hat-trick yapan tarihteki ilk Zambiyalı oyuncu oldu.