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Giriş Tarihi: 20.10.2021 19:04

Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle!

Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle!

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz 20 Ekim 2021 tarihinde 35.bölüm ile izleyicisi ile buluşacak. Sadakatsiz yeni bölümde; Aras ve Asya’nın yakınlaşması sonucu Volkan gözyaşlarına boğulacak. Aras’ın hafızası geri gelecek ve her şeyi hatırlayacak. Diziyi izlemek isteyenler ise “Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle!” araştırması yapıyor. İşte diziye dair detaylar.

"Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan Sadakatsiz yeni bölümde; hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi? Bu başlık altından; Sadakatsiz izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (35.BÖLÜM)

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ 35.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler

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Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm izle!
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