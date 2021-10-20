Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV canlı çekilişi gerçekleştirilerek kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinden kupon doldurmaları sonrası şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek MPİ 20 Ekim Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 EKİM)

Milli Piyango Online ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;