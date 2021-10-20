Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:50 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:50

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları” haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralar aracılığıyla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV canlı çekilişi gerçekleştirilerek kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinden kupon doldurmaları sonrası şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek MPİ 20 Ekim Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 EKİM)

Milli Piyango Online ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

  • 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları saatler 20:00'yi gösterdiğinde MP TV canlı yayınında belirlenerek, duyurulacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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