Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:30 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:30

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV canlı çekilişi gerçekleştirilerek kazandıran numaraları belirlenen “MPİ Sayısal Loto sonuçları” bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Rekor büyük ikramiye tutarının sahibini bulması sonrası 75 Milyonu aşan yeni büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinden kupon doldurmaları sonrası şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek MPİ 20 Ekim Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 75 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralar aracılığıyla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 EKİM)

Milli Piyango Online ile 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

  • 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saatler 21:30'u gösterdiğinde MP TV canlı yayınında belirlenerek, duyurulacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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