Rakibin kopyala, kes, yapıştır şeklinde ön direğe attığı ve oradan sektirdiği toplar, iki gol ve bir penaltıya sebebiyet verdi ki anlamak mümkün değildi. Coates attığı iki gol ve yaptırdığı bir penaltıyla hem maçın adamı oldu hem de Beşiktaş'ın ipini çekti. Bu işler Şampiyonlar Ligi seviyesinin işleri değil. Bu kadar basit hatalarla gol yerseniz dün akşamki gibi hem maçı erken kaybedersiniz hem de oyunun kalan süresi ızdırap haline döner.