Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar favori olarak çıktığı maçta Sporting karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde daha önce gol sevinci yaşayamayan Coates, dün hem iki gol attı hem de bir penaltı yaptırdı. Beşiktaş'ın duran toplarda verdiği pozisyonlar maçın önüne geçti.
SON DAKİKA: SPORTİNG TARAFTARINDAN OLAY SÖZLER! 'O BİLE GOL ATTI...'
Sporting, Şampiyonlar Ligi kuralarına birinci torbadan katıldı. Portekiz temsilcisi geçtiğimiz sezonu ülkesinde şampiyon tamamlamıştı.
Borussia Dortmund, Ajax ve Beşiktaş ile eşleşen Sporting, ilk maçında Ajax'a farklı mağlup oldu. İkinci maçında da Dortmund karşısında sahadan üzülerek ayrılan Sporting, ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı.
PORTEKİZ MEDYASI MANŞETLERE TAŞIDI
Portekiz'de yayın yapan A Bola ve Ojogo gazeteleri Sporting'in galibiyetini manşetlere taşıdı.
Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'in yorumlarına yer veren gazeteler takıma övgüler yağdırırken Beşiktaş'ın oyununa şaşırdıklarını ifade ettiler. EY
RUBEN AMORİM'DEN GÖNDERME: BİR KERE OLURSA ŞANS OLABİLİR AMA...
Sporting teknik direktörü Ruben Amorim, Coates ile buldukları gollerle galibiyeti bulmalarına karşı kornerlerin şans olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını söyledi.
Amorim, 'Eğer bir kez olsaydı şans diyebilirdiniz fakat bunun üzerine çalıştık ve peş peşe pozisyonlarda sonuç aldık' dedi.
'PAULİNHO BİLE GOL ATTI!'
Sporting'in farklı galibiyeti sonrası Sporting taraftarı bile şaşkınlığını gizleyemedi. Sebastian Coates'in kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü atmasıyla birlikte Portekiz ekibinin son golünü atan Paulinho da Devler Ligi'ndeki ilk golünü attı.
Sporting taraftarı Paulinho'yu ifade ederek 'Gerçekten çok ilginç bir maçtı, son anlarda Paulinho bile gol attı' diyerek durumu ortaya koydular.
Geçen sezon 16 milyon € bedelle kadroya katılan Paulinho, Sporting'in önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
TARAFTARDAN N'SAKALA VE GÖKHAN TÖRE TEPKİSİ!
Beşiktaş taraftarı 4-1'lik mağlubiyetin ardından takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.
Beşiktaş taraftarı dün etkisiz bir görüntü çizen N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki gösterirken Sergen Yalçın ile Ersin Destanoğlu'na desteklerini gösterdiler.