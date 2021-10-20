Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! 'Bu inanılmaz o bile...'
Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:26 Son Güncelleme: 20.10.2021 09:32

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! 'Bu inanılmaz o bile...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Son dakika haberi... Beşiktaş, favori olarak çıktığı maçta Portekiz temsilcisi Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Bu galibiyet sadece ülkemizde değil Portekiz'de de sürpriz olarak nitelendirildi. Portekiz medyası genelde Porto'nun Milan'ı mağlup etmesini birinci manşete taşırken Sporting'in farklı galibiyeti sonrası Lizbon temsilcisinin taraftarları da kendinden geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar favori olarak çıktığı maçta Sporting karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde daha önce gol sevinci yaşayamayan Coates, dün hem iki gol attı hem de bir penaltı yaptırdı. Beşiktaş'ın duran toplarda verdiği pozisyonlar maçın önüne geçti.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

SON DAKİKA: SPORTİNG TARAFTARINDAN OLAY SÖZLER! 'O BİLE GOL ATTI...'

Sporting, Şampiyonlar Ligi kuralarına birinci torbadan katıldı. Portekiz temsilcisi geçtiğimiz sezonu ülkesinde şampiyon tamamlamıştı.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Borussia Dortmund, Ajax ve Beşiktaş ile eşleşen Sporting, ilk maçında Ajax'a farklı mağlup oldu. İkinci maçında da Dortmund karşısında sahadan üzülerek ayrılan Sporting, ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

PORTEKİZ MEDYASI MANŞETLERE TAŞIDI

Portekiz'de yayın yapan A Bola ve Ojogo gazeteleri Sporting'in galibiyetini manşetlere taşıdı.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'in yorumlarına yer veren gazeteler takıma övgüler yağdırırken Beşiktaş'ın oyununa şaşırdıklarını ifade ettiler. EY

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

RUBEN AMORİM'DEN GÖNDERME: BİR KERE OLURSA ŞANS OLABİLİR AMA...

Sporting teknik direktörü Ruben Amorim, Coates ile buldukları gollerle galibiyeti bulmalarına karşı kornerlerin şans olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını söyledi.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Amorim, 'Eğer bir kez olsaydı şans diyebilirdiniz fakat bunun üzerine çalıştık ve peş peşe pozisyonlarda sonuç aldık' dedi.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

'PAULİNHO BİLE GOL ATTI!'

Sporting'in farklı galibiyeti sonrası Sporting taraftarı bile şaşkınlığını gizleyemedi. Sebastian Coates'in kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü atmasıyla birlikte Portekiz ekibinin son golünü atan Paulinho da Devler Ligi'ndeki ilk golünü attı.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Sporting taraftarı Paulinho'yu ifade ederek 'Gerçekten çok ilginç bir maçtı, son anlarda Paulinho bile gol attı' diyerek durumu ortaya koydular.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

İkinci Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 28 yaşındaki Portekizli oyuncu ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Geçen sezon 16 milyon € bedelle kadroya katılan Paulinho, Sporting'in önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

TARAFTARDAN N'SAKALA VE GÖKHAN TÖRE TEPKİSİ!

Beşiktaş taraftarı 4-1'lik mağlubiyetin ardından takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.

Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! ’Bu inanılmaz o bile gol attı...’

Beşiktaş taraftarı dün etkisiz bir görüntü çizen N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki gösterirken Sergen Yalçın ile Ersin Destanoğlu'na desteklerini gösterdiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
‘Müzikten rahatsız olduk’ dedim, Okan Kurt bana saldırdı
Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
Kritik aşama ve kritik uyarılar peş peşe geldi
Biri arabada biri evde öldürülen karı koca cinayetinde flaş! Önce öldürülen...
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Farklı Beşiktaş galibiyetinden sonra taraftar da çok şaşırdı! 'Bu inanılmaz o bile...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA