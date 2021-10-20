Son dakika haberi... Beşiktaş, favori olarak çıktığı maçta Portekiz temsilcisi Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Bu galibiyet sadece ülkemizde değil Portekiz'de de sürpriz olarak nitelendirildi. Portekiz medyası genelde Porto'nun Milan'ı mağlup etmesini birinci manşete taşırken Sporting'in farklı galibiyeti sonrası Lizbon temsilcisinin taraftarları da kendinden geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar favori olarak çıktığı maçta Sporting karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde daha önce gol sevinci yaşayamayan Coates, dün hem iki gol attı hem de bir penaltı yaptırdı. Beşiktaş'ın duran toplarda verdiği pozisyonlar maçın önüne geçti.