AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler yaşandı. Merkez üssü Van'da meydana gelen depremlerin ardından son depremler listesi de araştırılır hale geldi. İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba son depremler listesi
VAN ve ilçeleri, merkez üssü Tuşba ilçesinde 6 dakika arayla meydana gelen 3.8 ve 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kısa süreli endişe yaratan depremler, ilk belirlemelere göre yıkıma yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05'te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.
Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.20 17:59:05 38.6522 43.1752 5.0 -.- 3.7 3.8 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2021.10.20 17:28:22 35.0953 25.2198 9.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 16:55:30 35.0390 25.2977 6.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 16:11:45 35.8392 29.7242 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 15:55:23 35.1055 25.1692 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 15:45:05 35.1133 25.2590 8.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 15:30:57 35.1678 25.1980 5.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 15:21:42 35.1527 25.1738 9.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 14:05:48 38.0290 32.3812 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.10.20 13:25:32 35.2402 25.3447 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 13:07:59 36.1723 33.5773 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.10.20 13:00:59 39.1327 27.5487 0.0 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.10.20 12:56:20 38.9577 26.1042 8.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.20 12:50:19 35.1747 25.3265 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 12:42:24 38.9643 26.0387 9.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.20 12:08:53 34.9993 25.3170 15.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 12:08:38 38.3173 38.8935 8.7 -.- 2.0 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.10.20 11:57:04 38.4215 38.8123 2.6 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.10.20 11:55:45 36.9955 27.6503 7.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 11:42:46 39.7153 28.4382 6.3 -.- 1.9 -.- KUCUKKATRANCI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2021.10.20 11:29:21 35.1565 25.3122 13.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 11:17:51 39.1557 27.5358 0.0 -.- 1.0 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.10.20 11:12:50 35.1243 25.3025 7.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:54:29 41.2008 43.9518 9.2 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2021.10.20 10:35:47 35.0203 25.2120 15.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:33:16 35.1225 25.1907 7.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:21:11 37.8360 29.6385 13.5 -.- 1.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 10:19:42 35.2508 25.3278 17.6 -.- 1.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:16:26 37.9215 27.2435 12.2 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.20 10:02:55 35.1412 25.2867 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:56:26 35.1772 25.2935 4.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:54:06 39.1083 27.5078 0.0 -.- 1.1 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2021.10.20 09:47:27 35.0240 25.2773 7.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:38:16 37.8332 29.6243 13.9 -.- 1.3 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 09:21:04 37.8285 29.6130 3.2 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 09:10:35 35.1625 25.2290 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:02:20 35.1983 25.3188 6.5 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 07:59:51 36.0563 29.6008 9.4 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 07:52:17 35.7657 29.7490 11.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.10.20 06:59:54 37.8610 26.8392 3.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.20 06:47:41 37.7900 29.6300 5.0 -.- 1.1 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 06:33:27 37.8675 27.5897 6.8 -.- 1.7 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.10.20 05:44:04 35.1483 25.3287 5.3 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 05:40:03 37.8157 29.6485 2.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 05:34:35 37.2683 32.3997 5.0 -.- 2.0 -.- TAHTALI-CUMRA (KONYA) İlksel
2021.10.20 05:28:14 38.6100 31.4375 5.3 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.20 04:56:06 40.3890 26.9637 7.3 -.- 1.7 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.10.20 04:31:15 35.0527 25.2842 4.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 04:29:35 35.0582 25.3030 7.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 04:25:38 37.8233 29.6763 12.1 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 04:06:56 37.1677 36.1998 5.1 -.- 1.6 -.- KAZMACA-(OSMANIYE) İlksel
2021.10.20 03:18:57 35.9075 29.7023 11.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:58:04 39.7535 41.8640 7.7 -.- 1.7 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.10.20 02:41:23 35.7783 29.7785 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:28:31 35.7502 29.7352 5.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:17:54 35.8010 29.7338 13.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 01:08:50 35.7642 29.7388 7.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 00:47:09 35.0772 25.2740 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 00:33:07 38.2647 28.2167 12.5 -.- 1.0 -.- PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
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