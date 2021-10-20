Sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB ile Kara, Deniz, Hava sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl yapılır?

MSB sözleşmeli er alımı ile ilgili meraklı bekleyiş PERTEM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında son buldu. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri kadrolarında görev almak üzere alımı yapılacak olan sözleşmeli erliğe başvuruda bulunmak isteyenler "sözleşmeli er alımı ne zaman, şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar şöyle;
MSB resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu bilgiler yer alıyor;
1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecektir.)
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),
ç. Mülakat,
d. Yüzme Testi (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar ilave yüzme testine tabi tutulacaktır),
e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.
5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;
a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),
b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),
c. Yüzme testine girecek adaylar mayo/şort, terlik, havlu vb. malzemeleri,
ç. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,
d. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;
(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacaktır.
(2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacaktır.
(3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 18 Kasım 2021 (Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi olan adaylar 17 Kasım 2021) tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.