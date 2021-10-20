Sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB ile Kara, Deniz, Hava sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl yapılır?

MSB sözleşmeli er alımı ile ilgili meraklı bekleyiş PERTEM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında son buldu. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri kadrolarında görev almak üzere alımı yapılacak olan sözleşmeli erliğe başvuruda bulunmak isteyenler "sözleşmeli er alımı ne zaman, şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar şöyle;