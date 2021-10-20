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Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:22

TV’de bugün ne var? 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

TV’de bugün ne var? 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

Televizyonda yayınlanan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer buluyor. Çarşamba akşamı birbirinden iddialı diziler kanalların farklı yayın akışlarında bulunurken aksiyon türündeki filmlerde izleyiciyle buluşacak. 20 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman yayınlanacak. Peki TV’de bugün ne var? 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

Bu akşam yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 20 Ekim'de ekrana gelecek olan yapımlar arasında karar veremeyenler tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunurken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı merak ediliyor. İşte 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

BUGÜN TV'DE NE VAR? 20 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Her Şey Seninle Güzel (Yerli Sinema)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Yabancı Sinema)

22:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali

21:25 İğne İplik (Yabancı Sinema)

23:50 Kıbrıs Zafere Doğru

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TV’de bugün ne var? 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı
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