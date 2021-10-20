TV’de bugün ne var? 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

Bu akşam yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 20 Ekim'de ekrana gelecek olan yapımlar arasında karar veremeyenler tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunurken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı merak ediliyor. İşte 20 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Her Şey Seninle Güzel (Yerli Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Yabancı Sinema)
22:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TRT1 YAYIN AKIŞI
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:25 İğne İplik (Yabancı Sinema)
23:50 Kıbrıs Zafere Doğru