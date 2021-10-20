Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Ekim 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Ekim 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Ekim 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KOÇ DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İş hayatında yaptığın anlaşmalarda daha detaycı hareket ediyorsun. Kronik rahatsızlığı olan bir Koç burcuysan, sağlığını daha yakından takip etmen gerektiğini fark edeceksin.
Boğa: Hayatında sahip olduğun rutinlerin bozulması seni huzursuz ediyor. Tempona ayak uyduramayan kişilerin eleştirilerine maruz kalabilirsin.
İkizler: Daha fazla görev bilinci ile hareket edeceğin bir gün. Sorumluluklarının farkında olman gerek iş gerek ilişki gerekse de aile hayatında olumlu dönüşlere etki edecek.
Yengeç: Sorunlar ile mücadele etmek seni yormuşa benziyor. Kariyer planlamanda eski hocalarından destek almak isteyebilirsin. Seçimlerini daha iyi değerlendiriyorsun.
Aslan: Özgüvenin belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir. Aldığın kararlarda daha cesur ve daha kendinden emin adımlar atacaksın. Uzun süredir aklında olan konularla ilgili düşüncelerin belirginleşebilir.
Başak: Kariyer hayatın bir durağanlık dönemine giriyor, iş akışının ivmesi azalabilir. Hem ruhsal hem de bedensel olarak ne istediğini biliyor olman, doğru seçimler yapmanı kolaylaştıracak.
Terazi: İkili ilişkilerde alacağın kararlar geri dönülemez yollara girmene neden olabilir, dikkatli olmalısın. Yeni sezon parçalarına yer ayırmak için, geçtiğimiz sezonun ürünlerini elemeye başlıyorsun.
Akrep: Hareketli yapın bu günlerde önüne gelen kısıtlamalarla engellenebilir. Bir süredir dalgalı devam eden duygusal hayatında suların durulması için harekete geçiyorsun.
Yay: Üstün gayretin seni hedeflerine yaklaştırıyor. Akşam saatlerinde bir araya geleceğin arkadaşlarınla geçireceğin keyifli vakit sayesinde, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın.
Oğlak: Negatif olgu ve duygulardan kurtuluyorsun. Evli bir Oğlak burcuysan eşinin ailesinin evliliğinizde alınan kararlara çok fazla müdahil olması seni rahatsız edebilir.
Kova: Alım satım konularında evrak ile ilgili eksiklikler yaşıyorsun. Eskisinden daha olgun ve kararlarında emin davranmak, çevrenin de sana saygı duymasını sağlayacak.
Balık: Sorunların ile tek başına mücadele ediyor ve daha da güçlü birisi haline geliyorsun. İş değiştirmeyi düşünüyorsan, hayalinde de yer alan bir yerden teklif gelebilir.
KOÇ DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Koç: Dolunay'a ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu süreçte alacağınız kararlar birtakım güzellikleri de beraberinde getirecek. Alım satım konuları sıkça gündeminize taşınabilir. Taşınma ve şehir değişikliği gibi konular için uygun bir dönemdesiniz.
Boğa: Odaklanma konusunda yaşadığınız sorunları geride bırakacaksınız. Özellikle aile içerisinde yaşadığınız sorunlar varsa, çözüm odaklı hareket etmeniz ilişkilerinizin kuvvetlenmesine yardım edecek.
İkizler: Kariyer planlamana yönelik konular karşına gelebilir. Mevcut işinizle ilgili terfi ya da zam haberleri bu döngüde kapınızı çalabilir. Kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız alternatiflere de yönelmek isteyebilirsiniz.
Yengeç: Ertelediğiniz konular karşınıza gelebilir. Doğru kararlar verebilmek adına risk almaktan da kaçınmayacaksınız. Sonuçlanmasını beklediğiniz konular hakkında gelen haberler yüzünüzü güldürebilir.
Aslan: Teknolojik aletler Dolunay döngüsünde başınızı ağrıtabilir. Beklemediğiniz anda çıkacak masraflar sizi rahatsız edebilir. İlişkilerinize dair önemli kararlar alabilirsiniz.
Başak: Yaşam alanınızı gündeminize getirecek Dolunay. Dekorasyon konusunda değişiklik ya da tadilat gibi işleriniz varsa bu süreçte aradan çıkarmak isteyebilirsiniz.
Terazi: Dolunay karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Düzen ve tertip konuları Dolunay süresince sıkça sizi meşgul edebilir. Eğitimine devam eden bir Terazi burcuysan, yurt dışı konuları karşınıza gelebilir.
Akrep: Sosyal ilişkileriniz Dolunay ile birlikte daha sık karşınıza gelecek. İçine attığınız konuları bu süreçte dile getirmek isteyeceksiniz. Radikal kararlar gündeminize alabilir ve hayatınıza dokunmak isteyebilirsiniz.
Yay: Çocuklarınızın eğitimi ile ilgili konular karşınıza gelebilir. Çocuklarınızın üzerine daha fazla düşmeniz beklemediğiniz tepkileri beraberinde getirebilir. Bazı konuları akışına bırakmak isteyebilirsiniz.
Oğlak: Yeni başlangıçlar gündeminizde. Temiz bir sayfa açarak ilerleyeceğiniz günler, beklentilerinize yanıt verebilir. Sağlık ile ilgili konular yine Dolunay süresince ilgileneceğiniz konuların arasında kendisine yer bulabilir.
Kova: Çevrenizdeki kişilerin tepkilerini bu süreçte kendinize dert edebilirsiniz. Sizi ilgilendirmeyen konular sıkça gündeminizi meşgul edecek. Ufak detaylar, büyük resmi görmenizi engelleyebilir.
Balık: Sosyal çevreniz hareketleniyor. Dolunay süresince, yeni insanlar ile tanışarak yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Geleceğe yönelik attığınız adımlar karşısında geri dönüşler alabilir kendinizi daha motive hissedebilirsiniz.