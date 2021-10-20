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Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:56 Son Güncelleme: 20.10.2021 11:56

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS 2 sonuçları açıklanma tarihi

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS 2 sonuçları açıklanma tarihi

Başta akademik ve iş hayatında yabancı dil bilgisini belgelemek isteyenlerin başvuruda bulunduğu Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) 2. oturumu olan YDS 2 sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınav giren ve sonucunu merak edenler yoğun şekilde “YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtları ve tüm merak edilenler.

YDS 2 sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından sınava girenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tarafından merak edilen YDS 2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 10 Ekim tarihinde yapılan YDS/2 sınav sonuçları 2 Kasım 2021 Salı günü adaylara duyurulacak.



YDS NEDİR?

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS 2 sonuçları açıklanma tarihi
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