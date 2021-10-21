29 Ekim'le ilgili merak edilenler arasında "29 Ekim resmi tatil mi, özel sektör tatil yapacak mı?" gibi sorular yer alıyor. Bu tarihte okulların kapalı olup olmayacağı merak edilirken özel sektör çalışanları ve üniversite öğrencileri de bayram tatili hakkında araştırmaları hızlandırdı. Vatandaşın aklındaki sorular Resmi Gazete'de yer alan bilgilerle yanıt buluyor. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, 29 Ekim tatili kaç gün olacak gibi soruların yanıtı ve konuya ilişkin diğer bilgiler haberimizde!
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ VE KAÇ GÜN TATİL?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim, hafta sonu tatiliyle birleşecek. 29 Ekim tatili, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 3 buçuk gün olacak.
29 EKİM TATİL Mİ, ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısıyla kapalıdır. Vatandaşların acil sağlık desteği alması gereken durumlar için hastanelerin acil bölümleri 24 saat açıktır. Eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışacaktır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler, kreşler resmi tatil sebebiyle kapalıdır.
29 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?
Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, bu özel tarihle ilgili son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tüm iş yerleri için tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.
BU YIL CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2021?
Bu yıl, 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümü kutlanacak.