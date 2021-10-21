Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:11

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi!

İHA
A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan 39. sıraya yükseldi. FIFA ekim dünya sıralamasını açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan sıralamaya göre, ekim ayında İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan, Letonya'yı da deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2 basamak yükseldi. Eylül ayını 41. sırada tamamlayan milliler, 1460 puanla 39. sıraya çıktı.

Dünya sırlamasında Belçika liderliğini sürdü. İkinci sıradaki Brezilya da yerini korurken, Uluslar Ligi'nde şampiyon olan Fransa da üçüncü sıraya yükseldi. Sıralamanın ilk 10 sırasında Avrupa kıtasından 7 ülke yer aldı.
FIFA dünya sıralamasında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

1 - Belçika: 1832
2 - Brezilya: 1820
3 - Fransa 1779
4 - İtalya: 1750.52
5 - İngiltere: 1750.16
6- Arjantin: 1738
7 - İspanya: 1687
8 - Portekiz: 1681
9 - Meksika: 1672
10 - Danimarka: 1668

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Son dakika haberi... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus...
Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan Yüz yüze eğitim açıklaması
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil!
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA