A101 aktüel kataloğu ile 21 Ekim Perşembe günü elektrikli motorlu bisiklet, elektrikli küçük ev aletleri, bebek bakım ürünleri ve oyuncaklar, bilgisayar araç gereçleri, örgü ve nakış malzemeleri satışa sunuluyor. A101 şubelerinde bu hafta indirimde satışa sunulan ürünler arasında çeşitli mutfak araç gereçleri ve atıştırmalıklar da yer alıyor. İşte Bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde sorusunu yanıtlayan A101 Aldın Aldın kataloğu!

21 EKİM CUMA A101 AKTÜEL KATALOĞU

İşte 21 Ekim Perşembe A101 indirimli ürünler listesi: