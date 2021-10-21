Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı tarihleri 2021: Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:01

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı tarihleri 2021: Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı tarihleri 2021: Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek olan hakim ve savcı alımı süreci kapsamında başvuruları bekleyen binlerce aday geri sayıma başladı. Yapılan açıklamada başvuruların Kasım ayında belirtilen tarihlerde yapılacağı ifade edilmişti. Bu noktada “Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, sınav ne zaman?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar merak konusu haline geldi. Başvuruların Kasım ayında alınacağı ifade edilirken öte yandan "Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, sınav ne zaman?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; Öte yandan alımlara ilişkin sınavın 25-26 Aralık tarihlerinde uygulanacağı da adaylara duyurulmuştu. Buna göre; Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zmaan başlıyor? İşte tüm detaylar...

Resmi Gazete’de yayımlandı! Bin hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

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Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı tarihleri 2021: Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
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