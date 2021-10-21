Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:06 Son Güncelleme: 21.10.2021 08:06

ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?

ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?

Akademik Personel olmak ve Lisansüstü eğitim görmek isteyenlerin girmekle sorumlu olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) 3. oturumuna katılmak isteyenler tarafından sınavın yapılacağı tarih ve son başvuru tarihi merak edilerek “ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak konusu olan ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yüksek Lisans eğitimi görmek ve Akademik Personel olarak görev yapmak isteyenlerin seçiminde baz alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içerisinde yapılan 3. Oturumuna katılmak isteyenler tarafından "ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?" soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

ALES 3 geç başvuru ve sınav tarihine ilişkin güncel bilgiler şöyle;



ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan 2022 sınav takvimi verilerine göre ALES 3 sınavına ilişkin detaylar şöyle;

ALES 3 SINAV TARİHİ VE SAATİ

  • 21 Kasım 2021 – 10:15

ALES 3 SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

  • 21 Ekim 2021 – 23:59

ALES 3 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

  • 16 Aralık 2021 Perşembe



ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
  • ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  • yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
  • İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
KYK burs başvuruları için duyuru bekleniyor! 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA