Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Thierry Henry'den eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi üzecek sözler! Arsenal'in efsane futbolcularından Henry, şimdilerde İngiltere'de futbol yorumculuğu yapıyor. Fransa milli takımıyla da üst düzey başarılar kazanan yıldız oyuncu Samuel Eto'o ve Lionel Messi ile muhteşem Barcelona kadrosunun bir parçasıydı.

Futbolculuk kariyerinde 8 kez yılın futbolcusu seçilen, 5 kez gol kralı olan bir kez Dünya Kupası'nı kazanan Therry Henry yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Arsenal formasıyla iki kez Premier Lig'i kazandıktan sonra Barcelona'ya transfer olan ve o muhteşem takımla harikalar yaratan Henry, Messi sorusuna ilginç bir cevap verdi.