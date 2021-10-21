Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:18 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:25

Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Thierry Henry'den eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi üzecek sözler! Arsenal'in efsane futbolcularından Henry, şimdilerde İngiltere'de futbol yorumculuğu yapıyor. Fransa milli takımıyla da üst düzey başarılar kazanan yıldız oyuncu Samuel Eto'o ve Lionel Messi ile muhteşem Barcelona kadrosunun bir parçasıydı.

Futbolculuk kariyerinde 8 kez yılın futbolcusu seçilen, 5 kez gol kralı olan bir kez Dünya Kupası'nı kazanan Therry Henry yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Arsenal formasıyla iki kez Premier Lig'i kazandıktan sonra Barcelona'ya transfer olan ve o muhteşem takımla harikalar yaratan Henry, Messi sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

EN İYİ KİM SORUSUNA MESSİ DEMEDİ!

Fransız yıldız Thierry Henry, Arsenal'de hem Dennis Bergkamp ile hem de Fredrik Ljungberg, Robert Pires gibi yıldızlarla uyum yakalamıştı.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Daha sonra Barcelona'ya transfer olan Henry, orada da Guily, Eto'o ve Lionel Messi gibi yıldızlarla aynı takımda forma giydi.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Bir röportajında 'Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kim?' sorusuna Messi yerine Dennis Bergkamp yanıtını veren Henry'nin bu cevabı Avrupa basınında geniş yer buldu.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

İŞTE O DİYALOG...

Soru: Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kim?

Thierry Henry: Dennis Bergkamp.

Soru: Lionel Messi değil mi?

Thierry Henry: Hayır, Hollandalı Bergkamp.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Monaco altyapısında yetiştikten sonra 12.50 milyon € bedelle Juventus'a transfer olan Henry, kısa süre sonra da Arsenal'in yolunu tutmuştu.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Burada geçirdiği seneler boyunca İngiltere'nin en önemli futbolcuları arasında yer alan Henry, o dönem Fransa milli takımının da en önemli futbolcuları arasında yer alıyordu.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Red Bulls takımına transfer olan ve efsanesi olduğu Arsenal'e kısa süre de olsa geri dönen Henry, 2015 yılında futbol kariyerini noktaladı.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Premier Lig'de 258 maça çıkan Henry, 175 gol attı. 82 de asist yapan Henry, MLS'de de 122 maçta 51 gol attı.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan futbolcular arasında yer alan Thierry Henry, Şampiyonlar Lİgi'nde oynadığı 112 maçta 50 gol atmayı başardı.

Arsenal efsanesi Thierry Henry’den olay Messi cevabı! ’Hiçbir zaman en iyisi...’

Barcelona kariyerinde Messi ve Eto'o ile birlikte forma giyen Henry, 80 maçta 35 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil...
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Son dakika haberi: Parçaları foseptikte bulunan cesetle ilgili şok detaylar: Asit almak istedim
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Avrupa'da zincirler koptu enflasyon uçtu
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
3600 ek göstergeye göre emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA