AY 4.2. varyantı nedir, Türkiye’de var mı? AY 4.2. varyantı hangi ülkelerde var ve belirtileri nelerdir?

Yeni koronavirüs varyantı AY 4.2. yayılımının hızlanmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. İlk olarak İngiltere'de rastlanan varyantın çok daha hızlı yayılabildiği saptanırken bu durum salgında kat edilen tüm yolların bir anda silinmesi anlamını taşıyabilir. Hal böyleyken vatandaşlar "AY 4.2. varyantı nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte AY 4.2. varyantı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
AY 4.2. VARYANTI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. İngiltere'de tespit edilen yeni varyantın adı AY 4.2. Dünya İngiltere'den gelen bu haberin şokunu atlatamadan İsrail'de yaşanan gelişme ile sarsıldı. AY 4.2. İngiltere'nin ardından İsrail'de de görüldü.
'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2'nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu belirledi.
AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi. Uzmanlar AY.4.2'nin pek çok ülkede görülebileceğinin altını çizerek 'en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız' uyarısında bulundu.
Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı Delta'dan daha ölümcül bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.
Bilim insanları haftalardır 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
"KIYAMET GÜNÜ VARYANTI"
Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
Geçtiğimiz dönemde İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi. Kaynak: Hürriyet