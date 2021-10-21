AY 4.2. varyantı nedir, Türkiye’de var mı? AY 4.2. varyantı hangi ülkelerde var ve belirtileri nelerdir?

AY 4.2. VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. İngiltere'de tespit edilen yeni varyantın adı AY 4.2. Dünya İngiltere'den gelen bu haberin şokunu atlatamadan İsrail'de yaşanan gelişme ile sarsıldı. AY 4.2. İngiltere'nin ardından İsrail'de de görüldü.

'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2'nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi. Uzmanlar AY.4.2'nin pek çok ülkede görülebileceğinin altını çizerek 'en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız' uyarısında bulundu.

Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı Delta'dan daha ölümcül bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları haftalardır 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!