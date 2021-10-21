Trabzonspor’un Fenerbahçe ile maçlarının zevkli geçtiğinin altını çizen milli futbolcu, “Onlara saygı duyuyoruz. Ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik” dedi
Süper Lig lideri Trabzonspor'da yüzler gülerken, bordo-mavili futbolculardan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçını ve sonrasını değerlendirdi. Milli oyuncu, "Maç sonrası konuşulanlara kulağımızı kapatıyoruz, görmemezlikten geliyoruz. Hakkımız olan 3 puanı kazandık, sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor, onlarla oynamaktan biz keyif alıyoruz. Onlara saygı duyuyoruz.Bazı şeylerinarkasına sığınmakgerekmiyor. O gün biz daha iyiydik. Göztepe maçı var. Bu maçı kazanıp F.Bahçe galibiyetini taçlandırmak istiyoruz. Kulağımızı saha dışına kapatıpsaha içine odaklanmakistiyoruz" şeklinde konuştu.
"PENALTIYI TARAFTARLARIMIZ ALDI"
F.Bahçe maçında taraftarlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden 22 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda inanılmaz baskı oluşturdular. Islıklarla bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Hatta Erce Ağabey (Kardeşler) dedi ki, 'O penaltı pozisyonunda o kadarıslık oldu ki ben rahatsız oldum.Hakemi de etkilemiş olabilir.' Çünkü biz o baskıyı yapmasaydık belki de VAR'a gidilmeyecekti. Taraftarımızın bu enerjisine ihtiyacımız vardı. Çok iyi performans sergilediler. Onlar bizim sahanın dışındaki gücümüz. Her hafta destek bekliyoruz."
ÖZEL ANTRENÖRÜM VAR AMA SOSYAL MEDYADA YOKUM! ÇOK iyi bir takım kurulduğunu ve herkesin görevini yaptığını belirten Abdülkadir, "İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız bu şehriözlediği şampiyonluğa ulaştırmak. Bubizim için korku değil, daha fazla motiveediyor. Bence Türkiye Ligi'ndeki en iyi aile ortamına sahip olan takımız" dedi. Ayrıca sezon başından bu yana özel antrenör eşliğinde çalıştığını anlatarak, "İstanbul'dan haftanın 2-3 günü geliyor. Yemek, antrenman programı öncesi ve sonrası iki kısma ayırıyoruz, sürekli çalışıyoruz. Genç yaşta önümüzde uzun serüven var. Sosyal medyakullanmadığım için bu yaptıklarımızı açığaçıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı.
FIRTINA TURU GEÇTİ TÜRKIYE U19 Gelişim Ligi'ni şampiyon bitiren Trabzonspor, Avrupa'da da emin adımlarla ilerliyor. Bordo-mavililer, UEFA Gençler Ligi 1. tur rövanş maçında sahasında BosnaHersek ekibi Zvijezda 09'u 2-0 mağlupetti. Galibiyeti getiren golleri 54'te Tacettin Sağlam, 70'te de Süleyman Cebeci attı. İlk maçta da rakibini 1-0 yenen Fırtına, 2. tura yükseldi. Trabzonspor U19,üst turda Danimarka'nınMidtjylland ekibiyle eşleşti.