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Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:48

Bekçi başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da! 2021 Bekçi alımı ne zaman?

Bekçi başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da! 2021 Bekçi alımı ne zaman?

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bekçi alımı başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçilik alanında başvuru yapmak isteyenler bu yönde sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Bekçi başvuru tarihleri açıklandı mı? EGM PA 2021 Bekçi alımı ne zaman? İşte tüm bilgiler…

Bekçi alımı ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak olan 10 bin bekçi alımı için gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Peki Bekçi başvuru tarihleri açıklandı mı? EGM PA 2021 Bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da! 2021 Bekçi alımı ne zaman?
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