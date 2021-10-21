Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:43

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı

AA
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde 5 yıldır bulunan ve son olarak 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 2005 doğumlu forvet oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Semih Kılıçsoy'un sözleşmeyi BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde; futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin yer aldığı törende imzaladığı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Son dakika haberi... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus...
Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan Yüz yüze eğitim açıklaması
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil!
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA