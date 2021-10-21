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Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:18

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Fikret küplere biniyor!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Fikret küplere biniyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşamki yeni bölümde Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Dizinin fragmanında ise Züleyha’nın ‘’ Nasıl sevdim ben Demir’i’’ sözü damga vuruyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte yanıtı…

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı'nın rol aldığı yapımda Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm detayları…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir.

Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur.

Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer.

Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker.

Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Fikret küplere biniyor!
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