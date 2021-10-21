Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS Ek tercih sonuçları için kritik süreç başladı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:40 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:41

DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS Ek tercih sonuçları için kritik süreç başladı!

DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS Ek tercih sonuçları için kritik süreç başladı!

DGS 2. Ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bugün sona eren ikinci yerleştirme başvurularının ardından binlerce kişi bekleyişe geçti. "2021 DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular bu noktadada yanıt araraken ÖSYM henüz sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi ise paylaşmış değil. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen süreçte sona gelindi. Peki, DGS 2. Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

DGS ek tercih başvurularının bugün sona ereceği bilinirken işlemlerini tamamlayan adayların gözü ikinci yerleştirmelere çevrildi. Hal böyleyken ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar başvurularının ardındna "2021 DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS 2. Tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlarla ilgili henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

DGS ek tercih boş kontenjanları duyuruldu. Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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