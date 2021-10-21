Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 7 bin 800 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 7 bin 800 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 7 bin 800 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesinde yer alan duyuruda 7 bin 800 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Devlet kadrosunda yer almak isteyen binlerce vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. DİB personel alımında 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar başvurularını “sinav.diyanet.gov.tr” tamamlayacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 7 bin 800 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler…

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ile ilgili başvuru detayları merak ediliyor. Yayımlanan ilanda alımların toplamda 7 bin 800 kişilik olacağı ifade edildi. Adaylar belirlenen tarihler aralığında 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım pozisyonlarına başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 7 bin 800 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular; adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021- 22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru öişlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

1. Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021 22.11.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30 16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

5. İl veya ilçe müftülüklerindeki sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 7 bin 800 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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