Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:04 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:04

EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin hayranları yeni bölüme ait detayları öğrenmek istiyor. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas’ın başından vurulduğu anlar akıllara “EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?” sorularını getirdi. Peki; EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? İşte konu ile ilgili son bilgiler.

Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli'ye tuzak kuruluyor. Kurulan tuzak sonrası başından vurulduğu görülen İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak edilirken "EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video

EDHO'YA 11 BOMBA TRANSFER!

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
KYK burs başvuruları için duyuru bekleniyor! 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA