EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video