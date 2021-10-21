SON DAKİKA: Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının nedenini açıkladı! "Gece 12'ye kadar telefon bekledi..."

Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.

Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.