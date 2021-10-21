Erol Bulut: Performansımız bizim için yeterli değil

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlıların sabah saatlerinde yaptığı antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde istikrarsız bir performans ortaya koyduklarını ve bu durumu seri galibiyetlerle ortadan kaldırmak istediklerini vurguladı. Erol Bulut, Cumartesi günü ligde çıkış yakalayan takımlardan bir olan Giresunspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ve maçı kazanarak toparlanmak istediklerini de vurguladı.

"LİGDE ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSIMIZ BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün ligde 11 puanda olmamız bazı kesimler için iyi olabilir ancak bu bizim için yeterli değil. Çünkü bugüne kadar iyi oynadığımız halde kaybettiğimiz maçlar oldu. Bugün, bu kayıplar olmasaydı 15-16 puanda olabilirdik ama futbol bu. Bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Beşiktaş maçı, Malatya maçı gibi iyi maçlarımız oldu ama kazanamadık. Son oynadığımız Hatayspor maçı ise bu sezon oynadığımız en vasat maçtı. Bu performans bize yakışmadı. Bu takım daha iyisini gösterebilecek bir takım. Daha fazla çalışarak eksiklerimize odaklanarak bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi.