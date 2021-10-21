Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova galibiyeti yorumu! "Bu gecenin golünü attık"

Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;
"HERHALDE BU GECENİN GOLÜ OLUR"
"Bu akşamın anahtarı esasında acelemiz yoktu. Bu yüzden acele etmeden aklımızdakileri uyguladık. Güzel bir gol attık, tam istediğimiz gibi. Herhalde bu gecenin golü olur."
"Yüzde yüz diyebileceğimiz bir pozisyon vermedik. Tecrübeli veya genç, ayrım yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmakta ısrarcılar."
"Rakiplerimizin berabere kaldığı gecede bizim 7 puana ulaşmamız... Şimdi Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da oynayacağız. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz. Bundan da son derece memnunum."