Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova galibiyeti yorumu! "Bu gecenin golünü attık"

"Yüzde yüz diyebileceğimiz bir pozisyon vermedik. Tecrübeli veya genç, ayrım yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmakta ısrarcılar."

"Rakiplerimizin berabere kaldığı gecede bizim 7 puana ulaşmamız... Şimdi Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da oynayacağız. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz. Bundan da son derece memnunum."