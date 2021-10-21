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Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:37 Son Güncelleme: 21.10.2021 16:37

Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu ve fikstürü

Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu ve fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde, en çok araştırılan konulardan birisi Fenerbahçe UEFA puan durumu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Royal Antwerp maçı öncesinde Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte, Fenerbahçe UEFA güncel puan durumu tablosu ve sıralaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp'i kendi sahasında konuk ediyor. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele öncesinde Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması

FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçı öncesinde grupta 1 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu puan durumu şu şekilde:

  1. Olympiakos - 6 puan
  2. E. Frankfurt- 4 puan
  3. Fenerbahçe - 1 puan
  4. Royal Antwerp - 0 puan

FENERBAHÇE UEFA FİKSTÜRÜ

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
Frankfurt Stadyumu / TSİ 22.00

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

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Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu ve fikstürü
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