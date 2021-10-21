Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp'i kendi sahasında konuk ediyor. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele öncesinde Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması
Fenerbahçe, Royal Antwerp maçı öncesinde grupta 1 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu puan durumu şu şekilde:
16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
Frankfurt Stadyumu / TSİ 22.00
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45