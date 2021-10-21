Fransa’da kerem savaşı çıktı

SABAH Spor'un dün manşetine taşıdığı Lyon&Kerem Aktürkoğlu haberinde bir gelişme daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak birbaşka Fransız kulübüNantes da Kerem içindevreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncuiçin devre arasındaLyon ve Nantes'ınGalatasaray'a resmi teklifyapmaları bekleniyor.