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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Fransa’da kerem savaşı çıktı

MEHMET ÖZCAN
Fransa’da kerem savaşı çıktı

Lyon’un ardından Nantes kulübü de Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti

SABAH Spor'un dün manşetine taşıdığı Lyon&Kerem Aktürkoğlu haberinde bir gelişme daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.

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Fransa’da kerem savaşı çıktı
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