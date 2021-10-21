HAYDİ GALATASARAY! Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gruptaki ilk iki maçında Lazio ve Marsilya gibi güçlü ekipler karşısında 4 puan çıkarmayı başaran Galatasaray, üçüncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı yayın kanalı ve saati ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray bir yandan zirvedeki yerini korumak isterken, bir taraftan da bu karşılaşmadan sorunsuz ayrılıp, Beşiktaş maçına hazırlık yapmak istiyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Lokomotiv Moskova maçının yayın kanalı belli oldu.