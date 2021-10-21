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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:46

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray E grubunda Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak. Grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, grup sonuncusu Moskova karşısında galip gelip, üst tur için avantaj sağlamak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmayı Avusturyalı hakem Herald Lechner yönetecek. Öten yandan, gelen son dakika bilgisine göre Lokomotiv Moskova Galatasaray maçının yayın kanalı belli oldu. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

HAYDİ GALATASARAY! Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gruptaki ilk iki maçında Lazio ve Marsilya gibi güçlü ekipler karşısında 4 puan çıkarmayı başaran Galatasaray, üçüncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı yayın kanalı ve saati ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray bir yandan zirvedeki yerini korumak isterken, bir taraftan da bu karşılaşmadan sorunsuz ayrılıp, Beşiktaş maçına hazırlık yapmak istiyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Lokomotiv Moskova maçının yayın kanalı belli oldu.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER...

L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY İKİ MAÇTA 4 PUAN TOPLADI!

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grupta ilk maçında Lazio karşısında 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. İkinci maçta Marsilya deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla ülkeye döndü ve grupta puanını 4'e yükseltti.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

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Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?
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