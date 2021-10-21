Gözlemci raporlarını istiyoruz

Kulüpler Birliği, TFF’ye isimlerden değil sistemden rahatsız olduklarını bir kez daha iletti. Yurt dışında olduğu için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in katılmadığı toplantıda başkan vekili Servet yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Kulüpler, özetle şu talepleri dile getirdi:
MAÇI YÖNETEN HAKEM VAR'DA OTURMASIN 1- Gözlemci raporları açıklansın…Maçı yöneten hakemle ilgili karşılaşmasonrası nasıl bir rapor yazıldı,bu bizimle paylaşılsın. 2- VAR hakemleri ile orta hakemlerayrı bir ekip olsun. Maç yönetenhakem, VAR'ın başında oturmasın. Buen kısa zamanda gerçekleşsin. 3- Hakem atamaları İspanya'daolduğu gibi yapay zeka ileyapılsın. Kulüpler Birliği olarakİspanya'daki hakem atamalarındakullanılan yapay zeka modelinihazırlayan şirketle anlaşarakTürkiye'ye özel bir yazılım yaptırdık.Yazılım elimizde hazır... 4- MHK, hakem kadrosunu hızlıbir şekilde genişletsin.
TFF KANADI TALEPLERE ŞU YANITLARI VERDİ: 1- Gözlemci raporlarını açıklamak için talimatın değişmesi gerek. Bu konuda ortak bir çalışma heyeti kurabiliriz. Bu bir anda hayata geçecek bir konu değil. 2- VAR ve orta hakemler için ayrıekipler kurulması MHK'nin planve programında var ama bu da biranda olacak bir iş değil. Biz de bu görüşteyiz. Çalışmalar sürüyor. 3- İspanya'nın uyguladığı model üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kuracağımız ortak çalışma grubu bu konuyu müzakere edecek. 4- MHK sürekli olarak kadrosunu geliştirmek için çalışmalarını yapıyor. Sezon başında da yenihakemler bir üst lige çıkıyor. Sizinle aynı düşüncedeyiz.
YABANCI HAKEM GÜNDEMDE YOK
BEŞIKTAŞ BaşkanıAhmet NurÇebi, taraftarderneği toplantılarınedeniyle Riva'dayer alamadı. İşleri nedeniyletoplantıdan erkenayrılan GalatasarayBaşkanı Burak Elmasise çıkışta şu değerlendirmeyiyaptı: "İsimlerdeğil sistem değişmeli.Sorunlarda mutabıkız.MHK Başkanı SerdarTatlı'nın istifasıyla ilgilibir talebimiz olmadıve en azından benim yeraldığım bölümde yabancıhakem konusukonuşulmadı" dedi.
YOLU DÜZELTMEZSENİZ SIKINTI YAŞARSINIZ!
TOPLANTI sonrası futbolun paydaşları basının karşısına çıktı. Kulüpler Birliği BaşkanıAhmet Ağaoğlu şunları söyledi: "Problemlerin çözümü, Türk futbolunun selameti ve marka değeri açısından önemli bir adım attık. Sıkıntımız kişilerle bağlantılı değil, sistemdeki sıkıntıdan meydana gelen sorunlar. Sistemi düzeltmezsenizyani yolu düzeltmezseniz,yolda sıkıntı yaşarsanız. Önceyolu düzeltmek, kuralları koymak,sonra uygulamaya koymakzorundayız. Sisteminolmadığı bir yerde hiçbir şeyikonuşmanın bir anlamı yok."
'ŞEFFAF VE SAĞLIKLI BİR YAPI KURACAĞIZ'
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Federasyon olarak bu serzenişlerekayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımızailettik. Beraberce ortakçalışma grubu oluşturduk. Kısa, orta vadede ve uzun vadede aksiyonları alacağımızı teyit ettik. Amacımız Türkhakemliğini eski imajına, eski günlerinedöndürmek. TFF, en şeffaf yapıyı yönetim kuruluna getirip, geçirecektir. Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Daha şeffaf ve sağlıklı, kulüplerinde sistemin içinde olacağı bir yapıoluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.