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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Gözlemci raporlarını istiyoruz

YASEMİN YILDIRIM
Gözlemci raporlarını istiyoruz

Kulüpler Birliği, TFF’ye isimlerden değil sistemden rahatsız olduklarını bir kez daha iletti. Yurt dışında olduğu için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in katılmadığı toplantıda başkan vekili Servet yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Kulüpler, özetle şu talepleri dile getirdi:

MAÇI YÖNETEN HAKEM VAR'DA OTURMASIN
1- Gözlemci raporları açıklansın… Maçı yöneten hakemle ilgili karşılaşma sonrası nasıl bir rapor yazıldı, bu bizimle paylaşılsın.
2- VAR hakemleri ile orta hakemler ayrı bir ekip olsun. Maç yöneten hakem, VAR'ın başında oturmasın. Bu en kısa zamanda gerçekleşsin.
3- Hakem atamaları İspanya'da olduğu gibi yapay zeka ile yapılsın. Kulüpler Birliği olarak İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırdık. Yazılım elimizde hazır...
4- MHK, hakem kadrosunu hızlı bir şekilde genişletsin.

TFF KANADI TALEPLERE ŞU YANITLARI VERDİ:
1- Gözlemci raporlarını açıklamak için talimatın değişmesi gerek. Bu konuda ortak bir çalışma heyeti kurabiliriz. Bu bir anda hayata geçecek bir konu değil.
2- VAR ve orta hakemler için ayrı ekipler kurulması MHK'nin plan ve programında var ama bu da bir anda olacak bir iş değil. Biz de bu görüşteyiz. Çalışmalar sürüyor.
3- İspanya'nın uyguladığı model üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kuracağımız ortak çalışma grubu bu konuyu müzakere edecek.
4- MHK sürekli olarak kadrosunu geliştirmek için çalışmalarını yapıyor. Sezon başında da yeni hakemler bir üst lige çıkıyor. Sizinle aynı düşüncedeyiz.

YABANCI HAKEM GÜNDEMDE YOK
BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftar derneği toplantıları nedeniyle Riva'da yer alamadı. İşleri nedeniyle toplantıdan erken ayrılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise çıkışta şu değerlendirmeyi yaptı: "İsimler değil sistem değişmeli. Sorunlarda mutabıkız. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili bir talebimiz olmadı ve en azından benim yer aldığım bölümde yabancı hakem konusu konuşulmadı" dedi.

YOLU DÜZELTMEZSENİZ SIKINTI YAŞARSINIZ!
TOPLANTI sonrası futbolun paydaşları basının karşısına çıktı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "Problemlerin çözümü, Türk futbolunun selameti ve marka değeri açısından önemli bir adım attık. Sıkıntımız kişilerle bağlantılı değil, sistemdeki sıkıntıdan meydana gelen sorunlar. Sistemi düzeltmezseniz yani yolu düzeltmezseniz, yolda sıkıntı yaşarsanız. Önce yolu düzeltmek, kuralları koymak, sonra uygulamaya koymak zorundayız. Sistemin olmadığı bir yerde hiçbir şeyi konuşmanın bir anlamı yok."

'ŞEFFAF VE SAĞLIKLI BİR YAPI KURACAĞIZ'
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Federasyon olarak bu serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik. Beraberce ortak çalışma grubu oluşturduk. Kısa, orta vadede ve uzun vadede aksiyonları alacağımızı teyit ettik. Amacımız Türk hakemliğini eski imajına, eski günlerine döndürmek. TFF, en şeffaf yapıyı yönetim kuruluna getirip, geçirecektir. Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Daha şeffaf ve sağlıklı, kulüplerin de sistemin içinde olacağı bir yapı oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Gözlemci raporlarını istiyoruz
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