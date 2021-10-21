KPSS 2021/7 tercih kılavuzu YAYINDA! KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ile işlemler ÖSYM resmi sitesi üzerinden başladı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı biliniyordu. Adaylar "KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" bu noktada sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ve başvuru şartları tarihleri gibi tüm detaylar...