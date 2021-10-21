Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:05 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:05

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de!

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de!

17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tamamlandı. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar ise ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20-22 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı. Peki; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tamamlandı. Sınava katılan adaylar ise ÖGG sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Değerlendirme süreci sonrası ÖGG sınav sonuçları, adayların erişimine açılacak. ? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de!

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavının sonuçları Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
KYK burs başvuruları için duyuru bekleniyor! 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA