Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okullar kapanacak mı? 2021 2022 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:56 Son Güncelleme: 21.10.2021 11:56

Okullar kapanacak mı? 2021 2022 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?

Okullar kapanacak mı? 2021 2022 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime devam ederken okullar kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizdeki vaka artış sayısına bağlı olarak online eğitimin geri gelip gelmeyeceği konuşuluyor. Konuya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama gelmiş ve okulların kapanmayacağı duyurulmuştu. Son olarak Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil." ifadesine yer verdi. Peki Okullar kapanacak mı? 2021 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? İşte okullardaki son durum

Okullar kapanacak mı, online eğitim başlayacak mı sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime başlamıştı. Vaka sayısının 30 bine yaklaşması sebebiyle okulların kapanacağı gündem oluyor. Daha önce çoğu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. Peki Okullar kapanacak mı? 2021 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?

OKULLAR KAPANIR MI?

Okullar kapanmayacak. Okullar kapanır mı sorusuna en son yanıt Bakan Koca'dan geldi.

"EN NET ŞEKİLDE AÇIKLIYORUZ: OKULLAR KAPATILMAYACAK"

En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti.

OKULLAR KAPANACAK MI?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OKULLAR AÇIKLAMASI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde okullara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Özer okulların durumuna ilişkin şu geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine sorulan "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim geliştirdiğimiz sistemde yüz yüze eğitimde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil...
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
SON DAKİKA | Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan Yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Son dakika haberi: Parçaları foseptikte bulunan cesetle ilgili şok detaylar: Asit almak istedim
3600 ek göstergeye göre emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Avrupa'da zincirler koptu enflasyon uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar kapanacak mı? 2021 2022 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA