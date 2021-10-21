Royal Antwerp maçı öncesi Fenerbahçe’ye iyi haber! Eski dostlar rakip oldu...

Belçika ekibi Antwerp'in kadrosunda tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, bugün şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.
Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu...
PEREİRA'YI SEVİNDİREN HABER: NAİNGGOLAN YOK!
Bu arada Antwerp''te sakatlığı olan sağ bek Buta ile orta sahada takımın en etkili ismi Nainggolan forma giyemeyecek.
Radja Nainggolan, daha önce Roma ve Inter gibi dev takımlarda forma giymişti.