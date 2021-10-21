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Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:54 Son Güncelleme: 21.10.2021 08:54

Royal Antwerp maçı öncesi Fenerbahçe'ye iyi haber! Eski dostlar rakip oldu...

Royal Antwerp maçı öncesi Fenerbahçe’ye iyi haber! Eski dostlar rakip oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını devam ettirmek için kesinlikle Royal AnTwerp maçından galibiyetle ayrılmak durumunda. İki maç sonunda bir puanda bulunan Fenerbahçe'ye Antwerp cephesinden güzel haber geldi. Bu arada Fenerbahçe'nin eski golcüleri Mbwana Samatta ve Michael Frey de yeniden Kadıköy'e çıkacak.

Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, bu gidişatı UEFA Avrupa Ligi'nde gösteremedi. Son olarak Trabzonspor'a mağlup olarak liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe, kritik Royal Antwerp karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak iddiasını devam ettirmek istiyor. Antwerp'in dünyaca ünlü ismi bugün forma giyemeyecek.

Belçika ekibi Antwerp'in kadrosunda tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, bugün şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu...

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Bu arada Antwerp''te sakatlığı olan sağ bek Buta ile orta sahada takımın en etkili ismi Nainggolan forma giyemeyecek.

Radja Nainggolan, daha önce Roma ve Inter gibi dev takımlarda forma giymişti.

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Royal Antwerp maçı öncesi Fenerbahçe'ye iyi haber! Eski dostlar rakip oldu...
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