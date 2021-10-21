Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın fiyatları düşecek mi yükselmeye devam edecek mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün (22 Ekim 2021)
Giriş Tarihi: 22.10.2021 06:39

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın fiyatları düşecek mi yükselmeye devam edecek mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün (22 Ekim 2021)

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın fiyatları düşecek mi yükselmeye devam edecek mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün 22 Ekim 2021

Canlı altın fiyatları, serbest piyasaların beşinci ve son işlem gününe sert bir son dakika hareketliliği yaşayarak başladı. Uzun süredir inişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları, yükseliş trendine girdi. Gram altın fiyatı ile beraber çeyrek altın fiyatı değer kazanırken 22 ayar bilezik, tam altın, cumhuriyet altını ve yarım altın da yükseliş yaşıyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç TL? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 22 Ekim 2021 bugün...

Canlı altın fiyatları son dakika... Yükselişe geçen altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. Bir süredir dalgalı bir grafik çizen gram altın ve çeyrek altın, sert bir yükseliş eğilimi gösterdi. Gram altın fiyatı 550 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek altın fiyatı ise 900 TL'yi gördü. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.570,00
  • Satış: 3.624,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.575,00
  • Satış: 3.648,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 546,97
  • Satış: 547,11

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 883,00
  • Satış: 902,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.765,00
  • Satış: 1.805,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.443,39
  • Satış: 3.511,05

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 491,60
  • Satış: 510,62

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın fiyatları düşecek mi yükselmeye devam edecek mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün (22 Ekim 2021)
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