SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda başlayan hareketlilik ise hâlihazırda devam ediyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

21 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI

21 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.