Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:03 Son Güncelleme: 21.10.2021 14:04

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olan altının gram fiyatı bugün 533 lira üzerinden işlem görüyor. Hâlihazırda yatırımını bu yöne yapan vatandaşlar, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusunu araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları (21 Ekim 2021 Perşembe)

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda başlayan hareketlilik ise hâlihazırda devam ediyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

21 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI

21 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 478,45

SATIŞ: 496,95

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.479,00

SATIŞ: 3.538,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 854,00

SATIŞ: 875,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 531,00

SATIŞ: 531,08

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.501,00

SATIŞ: 3.554,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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