Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 19:48 Son Güncelleme: 21.10.2021 19:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yıldızını parlatan Attila Szalai, Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. İspanyol basını, Macar stoperi Sevilla'nın istediğini yazarken İtalyan basınından ise bomba bir iddia geldi. Szalai haberi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi Sevilla'nın istediğini yazmıştı. İtalyan basını ise bomba bir iddiayı ortaya attı. Szalai haberi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Macar savunmacı Attila Szalai, gösterdiği başarılı performans ile birçok Avrupa takımını peşinden koşturuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Teknik direktör Vitor Pereira'nın çok güvendiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertliler'de geçirdiği ikinci sezonunda performansının üstüne koyarak devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

MUNDO DEPORTIVO, 'SEVILLA, SZALAI'Yİ İSTİYOR' DEMİŞTİ

Kim Min-Jae ile savunmanın bel kemiği olan Macar oyuncu, Fenerbahçe taraftarlarının en güvendiği isim konumunda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Attila Szalai ile ilgilendiğini yazmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Sevilla'nın uzun vadeli bir savunmacı aradığını ve Attila Szalai'yi gözüne kestirdiğini yazan gazete, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin oyuncuyla bizzat ilgilendiğini iddia etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

ALİ KOÇ: SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO'NUN ALTI KONUŞULMAZ BİLE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Szalai için Haziran ayında katıldığı televizyon kanalında şu ifadeyi kullanmıştı:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

"Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

"JUVENTUS VE ATLETICO MADRID, SZALAI'NİN PEŞİNDE"

İspanyol basınının ardından Attila Szalai ile ilgili yeni iddia ise bu kez İtalya'dan geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Calciomercato sitesi, Fenerbahçe'nin savunmacısını Juventus ve Atletico Madrid'in istediğini yazdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

"MİLLİ TAKIMDAKİ OYUNUYLA İLGİ ÇEKTİ"

Haberde, "Szalai için yarış kızışıyor. Hem Juve hem de Atletico, Ocak ayında bu mücadeleye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Ayrıca 23 yaşındaki oyuncunun Macaristan Milli Takımı ile çıktığı Almanya, Fransa ve Portekiz maçlarında gösterdiği performansla Avrupa devlerinden ilgi gördüğü vurgulandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai için Apollon Limassol'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Sarı-Lacivertliler'le Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Macar stoper, Fenerbahçe'de 35 maçta forma giydi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...
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