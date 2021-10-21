Son dakika Fenerbahçe haberleri: Szalai transferinde ter köşe! Herkes Sevilla derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi Sevilla'nın istediğini yazmıştı. İtalyan basını ise bomba bir iddiayı ortaya attı. Szalai haberi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Macar savunmacı Attila Szalai, gösterdiği başarılı performans ile birçok Avrupa takımını peşinden koşturuyor.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın çok güvendiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertliler'de geçirdiği ikinci sezonunda performansının üstüne koyarak devam ediyor.
MUNDO DEPORTIVO, 'SEVILLA, SZALAI'Yİ İSTİYOR' DEMİŞTİ
Kim Min-Jae ile savunmanın bel kemiği olan Macar oyuncu, Fenerbahçe taraftarlarının en güvendiği isim konumunda...
Geçtiğimiz günlerde İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Attila Szalai ile ilgilendiğini yazmıştı.
Sevilla'nın uzun vadeli bir savunmacı aradığını ve Attila Szalai'yi gözüne kestirdiğini yazan gazete, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin oyuncuyla bizzat ilgilendiğini iddia etmişti.
ALİ KOÇ: SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO'NUN ALTI KONUŞULMAZ BİLE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Szalai için Haziran ayında katıldığı televizyon kanalında şu ifadeyi kullanmıştı:
"JUVENTUS VE ATLETICO MADRID, SZALAI'NİN PEŞİNDE"
İspanyol basınının ardından Attila Szalai ile ilgili yeni iddia ise bu kez İtalya'dan geldi.
"MİLLİ TAKIMDAKİ OYUNUYLA İLGİ ÇEKTİ"
Haberde, "Szalai için yarış kızışıyor. Hem Juve hem de Atletico, Ocak ayında bu mücadeleye hazır" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca 23 yaşındaki oyuncunun Macaristan Milli Takımı ile çıktığı Almanya, Fransa ve Portekiz maçlarında gösterdiği performansla Avrupa devlerinden ilgi gördüğü vurgulandı.
FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI
Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai için Apollon Limassol'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Sarı-Lacivertliler'le Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Macar stoper, Fenerbahçe'de 35 maçta forma giydi.