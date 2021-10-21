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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Steve Bruce’a kovulma tesellisi: 102 milyon TL

Steve Bruce’a kovulma tesellisi: 102 milyon TL
SUUDI Prens Mohammed bin Salman tarafından satın alınarak yeni bir yapılanmaya giden Premier Lig ekibi Newcastle United'da ilk yolcu belli oldu. İngiliz ekibi, teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırdı. Graeme Jones'in, hafta sonu oynanacak maçta Crystal Palace'a karşı geçici olarak takımın başında olacağı belirtildi. Bruce için ödenecek tazminat bedeli de dudak uçuklattı. İngiliz basını, 60 yaşındaki hocaya tazminat olarak 9.5 milyon Euro (102 milyon TL) ödeneceğini duyurdu. Bruce'un, sözleşmesindeki bir madde nedeniyle bu rakamı almaya hak kazandığı belirtildi. Söz konusu rakamın Newcastle tarihinde rekor tazminatlardan biri olduğu da haberde yer aldı.

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Steve Bruce’a kovulma tesellisi: 102 milyon TL
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