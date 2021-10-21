Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 22 Ekim 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Ekim 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Ekim 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "İZ BIRAKIN" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Karşılıklı güven problemleri yaşayacağın bir gün olabilir. Evcil hayvanı olan bir Koç burcuysan, yoğun temponda onu ihmal ettiğini fark edebilirsin.
Boğa: Fikir ayrılığı yaşadığın ve sessiz kaldığın insanlara karşı, tavrın değişiyor. Açık sözlü konuşmalar yapacaksın fakat kimseyi kırmamaya da özen göstereceksin.
İkizler: Planlarını harekete geçerek, uygulamaya başlıyorsun. Otokontrolün güçleniyor. Hayat çizgin için profesyonel yardım almanın faydalarını görüyorsun.
Yengeç: Özgürlüğüne daha çok önem veriyorsun ve kimsenin karışmasını istemiyorsun. Aile yaşantında yerine getirmen gereken sorumlulukları, bir aile büyüğün sana hatırlatabilir.
Aslan: Ruhunun rahatlamaya ihtiyacı var. Temizlik yapmak istediğin bu günde, sosyal medya hesaplarını geçici süreliğine askıya almak isteyebilirsin.
Başak: Kariyer hayatın gündeminde ilk sıraya oturuyor. Yakın çevrenden bir dostun seninle derin bir sırrını paylaşmak ve fikir almak isteyebilir.
Terazi: Geleceğe yönelik kaygının artacağı bir gün olabilir. Bir süre önce ara verdiğin spora yeniden başlamak için eksiklerini tamamlamak isteyeceksin.
Akrep: Ortamdaki kişileri yönlendirmeyi başarıyorsun. İş yerinde sana duyulan güven artarken, yeni projelerle birlikte mevcut rolün de artabilir.
Yay: Ailenin sürekli olarak hayat ile ilgili aldığın kararlara müdahil olması seni rahatsız ediyor. Eğer eğitimine devam eden bir Yay burcuysan, yurt dışı seçenekleri gündemine gelebilir.
Oğlak: Haftanın son mesai gününde yorgun olman seni fazlasıyla etkileyebilir. Beklemediğin harcamalarının ortaya çıkması, bütçeni aşmana neden olabilir.
Kova: Gününü yaşam alanında değişiklik yapma isteğine yoğunlaşarak geçirebilirsin. Bir süredir aklında olan tadilat işlerine bugün startı vermek ve aklından çıkartmak isteyeceksin.
Balık: Aile ilişkilerinde olan iyileşmeler moralini yerine getiriyor. Eğer sanatla ilgilenen bir Balık burcuysan, daha önce hiç deneyimlemediğin bir alana yönelmek isteyebilirsin.
İZ BIRAKIN
İçimizden geçen konuları dile getirmekte zorlandığımız zamanlar vardır. İçimize atar ve erteleriz. Bu ve benzer durumlar olmak istediğimiz kişiden uzaklaştırır bizi. Kendimize yabancılaşır, yeteneklerimizi ve isteklerimizi göz ardı ederiz. Bambaşka bir kimliğe bürünürüz. Yaşadığımız güvensizlik, hayatın her anında üstümüze yapışır ve bizimle yaşamaya devam eder, çıkartamadığımız bir maske gibi.
Erteleme Belasından Kurtulun
Harekete geçmek için uygun zamanı bekliyoruz diye kandırırız çoğu zaman kendimizi. Kime göre ve neye göre uygun zaman olduğunu hiç bilmeden. Kendimiz için en doğru olanı yine biz biliriz. Doğru zaman yalnızca bir bahanedir aslında kendimizi avuttuğumuz. Ertelediğimiz her konu bir şekilde tekrar karşımıza çıkar. Çıkar ama biz aynı biz olur muyuz muamma.
Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Fark Var
Geçmiş fotoğraflarınızı karıştırdığınızda, fotoğraflarda rastladığınız kişi siz değil misiniz? Sizsiniz ama şimdi o günleri özlüyorsunuz sanki. Yine aynı mutluluğa ulaşmak sizin elinizde oysa ki. Ama bunu yaparken kendi hayatınızdan, zamanınızdan ertelemekten vazgeçin. Akıp giden dakikaların, bir daha geri gelmeyeceğini fark edin. Hayallerinizi ertelemeyin. 20 yaşındaki halinizle 30 yaşındaki haliniz arasında hiç beklemediğiniz kadar büyük farklar olacak. Aynı şekilde hayallerinizde de.
Kendini Unutma
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor. Yalnızca dönmekle de kalmıyor. Dilini değiştiriyor ve verdiği mesajlar her geçen gün değişiyor. Her geçen gün belki de farkında olmadan daha fazla sorumluluk üstleniyorsunuz. Böyle bir durumda da kendi isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza ayırdığınız vakitten çalıyorsunuz. Öyle bir dönemin içerisindeyiz ki insan en çok da kendini unutuyor. Siz kendisini unutanlardan olmayın.
Tevekkül, Nefes Almayı Fark Etmekle Başlar
Ertelediğiniz bahanelerden kurtulmanız gerekir. Kendi kendinize koyduğunuz engeller, hayatınızdan çalıyor. Nefes almanın verdiği heyecanı yeniden hissedin. Bir tuğla koymanız başkasına göre az olabilir ama siz kendinizi iyi hissediyorsanız doğru yoldasınız. Damlaya damlaya göl olur sözünü unutmayın. Çalışmanın yoğun olmasından ziyade devamlı olması daha önemlidir.
Geriye dönüp baktığınızda kendinizle gurur duyun ve "keşke" kelimesini, çıkarın hayatınızdan. Evrenin eşsiz güzelliği sizin için sunulmuş bir armağan. İz bırakmaya ne dersiniz?