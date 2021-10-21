Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Ekim 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Ekim 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Ekim 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KOÇ DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 21 EKİM 2021 PERŞEMBE

Koç: İş hayatında yaptığın anlaşmalarda daha detaycı hareket ediyorsun. Kronik rahatsızlığı olan bir Koç burcuysan, sağlığını daha yakından takip etmen gerektiğini fark edeceksin.

Boğa: Hayatında sahip olduğun rutinlerin bozulması seni huzursuz ediyor. Tempona ayak uyduramayan kişilerin eleştirilerine maruz kalabilirsin.

İkizler: Daha fazla görev bilinci ile hareket edeceğin bir gün. Sorumluluklarının farkında olman gerek iş gerek ilişki gerekse de aile hayatında olumlu dönüşlere etki edecek.

Yengeç: Sorunlar ile mücadele etmek seni yormuşa benziyor. Kariyer planlamanda eski hocalarından destek almak isteyebilirsin. Seçimlerini daha iyi değerlendiriyorsun.