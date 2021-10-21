Yeni Merkez Hakem Kurulu MHK Başkanı kim olacak, gündemde kimler var? MHK başkanı olacak isim...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın ani istifasının ardından bu son dakika gelişmesi "Yeni MHK Başkanı kim olacak, gündemde kimler var?" sorularını gündeme taşıdı. Serdar Tatlı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını sunduğu gelen bilgiler arasında yer alırken yeni başkanın kim olacağı merak konusu haline geldi. Buna göre; Yeni MHK Başkanı kim olacak, gündemde kimler var? İşte detaylar...
SERDAR TATLI İSTİFA ETTİ!
Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, istifasını TFF Yönetimi'ne verdi.
Son dönemde yapısı ve aldığı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü MHK'de, yönetim istifa kararı aldı.
Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK yönetimi, istifalarını TFF Yönetim Kuruluna sundu.
Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.
YENİ MHK BAŞKANI KİM OLACAK?
Konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak gündemde Mustafa Çulcu ve Muhuttin Boşat gibi isimler yer alıyor.