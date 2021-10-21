Yeni Merkez Hakem Kurulu MHK Başkanı kim olacak, gündemde kimler var? MHK başkanı olacak isim...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın ani istifasının ardından bu son dakika gelişmesi "Yeni MHK Başkanı kim olacak, gündemde kimler var?" sorularını gündeme taşıdı. Serdar Tatlı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını sunduğu gelen bilgiler arasında yer alırken yeni başkanın kim olacağı merak konusu haline geldi. Buna göre; Yeni MHK Başkanı kim olacak, gündemde kimler var? İşte detaylar...