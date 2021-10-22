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Giriş Tarihi: 22.10.2021 22:18

29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?

29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?

Ekim ayının son haftalarına gelinmesi ile birlikte “29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?” sorularının yanıtları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Cumhuriyet’in bu yıl 98.yıl dönümü kutlanacak. Bu kapsamda; vatandaşlar 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinin tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki; 29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? İşte yanıtı!

"29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?" sorularının yanıtları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala merak edilen konu başlıkları arasında yerini alıyor. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir. Peki; 29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim, hafta sonu tatiliyle birleşecek. 29 Ekim tatili, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 3 buçuk gün olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?
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