Acil çıkış yolu derbi zaferi

Önce Başakşehir, ardından Sporting yenilgileriyle sarsılan siyahbeyazlılarda olağanüstü hal ilan edildi. Yalçın, hem mental hem de taktik açıdan talebelerini kritik karşılaşmaya hazırlıyor
Milli ara sonrası ligde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, ardından salı günü evindeki Devler Ligi mücadelesinde Sporting'e 4-1'lik tarihi bir skorla boyun eğen Beşiktaş, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Teknik heyet, futbolcular, yönetimve camia pazartesi günüVodafone Park'ta oynanacakGalatasaray derbisiniacil çıkış yolu olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcuları hem mental hem de taktik açıdan kritik sınava hazırlamak için yoğun çaba harcıyor.
TAKIMA PRİM YOK.. BAŞKAN YAKIN TAKİPTE..
Ligde G.Saray'dan sonra Hatayspor ve Trabzonspor'la iki önemli karşılaşmaya daha çıkacak olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Batshuayive Ghezzal gibi oyuncularından önemli performansbeklentisi içerisinde. Beşiktaş'ta üst üste gelen yenilgiler sonrası yönetim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takımla görüşeceği belirtildi. Bu arada Siyah beyazlı yönetim derbi için prim vermeyi düşünmüyor..
TEPKİLER SONRASI KAMP UYGULAMASI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta rutin olan maç önü kampı bu sezon bazı karşılaşmalarda uygulanmamıştı. Tepki çekenve eleştirilen bu uygulama gündemdençıkarıldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı öncesinde birlikte kampa girecek. Teknik heyet ve futbolcular tesislerde karşılaşmayı bekleyecek.