Alec Baldwin’in yıllar önce attığı tweet gerçek oldu! “Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum”

POLİS SİLAHINI ATEŞLEMİŞTİ

63 yaşındaki yedi çocuk babası Baldwin, bu mesajı ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşmıştı. California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmişti. Genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis sonunda silahını ateşleyip adamı vurmuştu. Baldwin de bu olayın ardından böyle bir mesaj paylaşmıştı.