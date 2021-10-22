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Giriş Tarihi: 22.10.2021 18:45

Alec Baldwin’in yıllar önce attığı tweet gerçek oldu! “Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum”

Alec Baldwin’in yıllar önce attığı tweet gerçek oldu! “Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum”

Hollywood’un ünlü oyuncuları arasında yer alan Alec Baldwin’in yeni filmi Rust’ın çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürmesi ve filmin yönetmenini de yaralaması dünya gündemine oturdu. Yaşanan talihsiz kaza sonrası Alec Baldwin hakkında araştırmalar sürerken ünlü aktörün yıllar önce attığı bir tweet sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 2017 yılında sosyal medya hesabından yaptığı “Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum” paylaşımı gündeme bomba gibi düştü...

ABD'li Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın New Mexico'da gerçekleştirilen çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürmesi ve filmin yönetmenini de yaralaması büyük şok etkisi yarattı. Olay sonrası ünlü oyuncunun ağladığı görüntüler ekranlara yansırken polisin çembere aldığı bölgeden de görüntüler paylaşıldı.

'BİRİNİ HAKSIZ YERE ÖLDÜRMENİN NASIL BİR HİS OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM'

Alec Baldwin, 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" mesajını paylaşmış.

POLİS SİLAHINI ATEŞLEMİŞTİ

63 yaşındaki yedi çocuk babası Baldwin, bu mesajı ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşmıştı. California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmişti. Genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis sonunda silahını ateşleyip adamı vurmuştu. Baldwin de bu olayın ardından böyle bir mesaj paylaşmıştı.

ALEC BALDWİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1958'de Massapequa'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncunun tam adı Alexander Rae Baldwin'dir. 1993-2002 yılları arasında Kim Basinger ile evli olan Baldwin 2012 yılında evlendiği Hilaria Thomas ile birlikteliğini sürdürmektedir. Bu evliliklerden Ireland Eliesse, Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo, Romeo ve Eduardo isimli 7 çocuğu vardır. Ünlü isim, Beetlejuice, Köstebek, Görevimiz Tehlike, İlişki Durumu Karışık gibi pek çok yapımda rol aldı.

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Alec Baldwin’in yıllar önce attığı tweet gerçek oldu! “Birini haksız yere öldürmek nasıl bir his merak ediyorum”
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