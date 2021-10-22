Alexandru Maxim'den Giresunspor maçı yorumu! "Bizim için rakibin önemi yok"

"ÜST ÜSTE PUANLAR ALARAK BELLİ BİR İSTİKRAR SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Giresunspor maçında 3 puanı almaya çalışacaklarını ve galibiyet serisi yakalayarak istikrar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Alexandru Maxim, "Bizim düşüncemize göre rakibimizin Giresunspor, Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş olmasının bir önemi yok. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya çıkıp o karşılaşmada 3 puanı almak için mücadele ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi belli bir istikrar yakalamamız gerekiyor. Eğer 3-4 maç kazanırsak bu takım çok daha farklı şeyler gösterebilecektir. Rakibimiz bu hafta Giresunspor olabilir, onlara saygı gösteriyoruz. İstikrarı yakalama hedefimizden dolayı rakibimizin Giresunspor ya da başka takım olması bizim için fark etmiyor. Biz bu maça 3 puan almak için çıkacağız ve galibiyetlerimizi bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Üst üste puanlar alarak belli bir istikrar sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.





"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

3 sezondur Gaziantep FK forması giyen Maxim, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve futbolcu olarak geliştiğini belirterek, "Zaman burada gerçekten çok çabuk geçiyor. Ben burada kendimi iyi hissediyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlıklar edindim. Burada futbolcu olarak çok geliştiğimi düşünüyorum ve bu yolda da devam etmeye çalışacağım. Şu anda aklım sakatlığımın ardından tamamen burada diyebilirim. Taraftarlarımız, kulüpteki personellerimiz kısacası buradaki herkes gerçekten bize çok iyi davranıyor. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu durumda bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.